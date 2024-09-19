İsrail Lübnan sınırına yönelik savaş planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ülkenin kuzey bölgesine (Lübnan sınırı) ilişkin savaş planını onayladığı duyuruldu.

İHA

Lübnan'da Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazları ve telsizlerin art arda patlatılmasının ardından gözler İsrail-Lübnan sınırına çevrildi.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ülkenin kuzey bölgesine (Lübnan sınırı) ilişkin savaş planını onayladığı belirtildi.

"HİZBULLAH, LÜBNAN'I SAVAŞ BÖLGESİNE DÖNÜŞTÜRDÜ"

Kısa süre sonra yapılan yeni açıklamada ise, "İsrail Savunma Kuvvetleri şu anda Hizbullah'ın kabiliyetini ve altyapısını zayıflatmak için Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vuruyor.

Hizbullah onlarca yıldır sivillerin evlerini silahlandırdı, evlerinin altlarına tüneller kazdı ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak Güney Lübnan'ı savaş bölgesine dönüştürdü.

İsrail Savunma Kuvvetleri, bölge sakinlerinin evlerine dönmesini ve savaş hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla İsrail'in kuzeyinde güvenliği sağlamak için çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)