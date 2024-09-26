İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük ateşkes çağrısı ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldı.

AA

İsrail ile Lübnan arasındaki artan çatışmaların sona ermesi ve diplomatik çözümlerin önünün açılması amacıyla 21 günlük acil ateşkes talep edildi.

ABD VE FRANSA ÖNCÜLÜK ETTİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Fransa'nın, İsrail-Lübnan sınırında bir ateşkes çağrısı konusunda mutabık kaldığı ve bu yöndeki ortak açıklamaya AB, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) katıldığı bildirildi.

Ortak açıklamada, "Lübnan ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden durum tolere edilemez ve kabul edilemez daha büyük bir bölgesel gerilim riski teşkil ediyor. Bu durum kimsenin çıkarına değildir, ne İsrail ne de Lübnan halkının." ifadesine yer verildi.

"21 GÜNLÜK ACİL ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Sınırın her iki tarafındaki sivillerin kendi evlerine dönebilmelerini mümkün kılacak diplomatik bir anlaşmanın zamanının geldiği kaydedilen açıklamada, "Diplomasi, bu çatışmada tansiyon yüksekken başarılı olamaz. Bu sebeple, diplomasiye alan açmak için İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ve Lübnan yönetimlerine, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararıyla uyumlu bir şekilde, bu geçici ateşkes önerisine destek vermeleri çağrısında bulunulan açıklamada, bölgede şu anda diplomasiye ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)