İsrail, Lübnan sınırında 5 beldeyi 'askeri bölge' ilan etti İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın Batı Celil bölgesinde 5 beldeyi "kapalı askeri bölge" ilan ederek giriş-çıkışı yasakladı.

AA

İsrail, Gazze'ye saldırıları sürerken Lübnan'a da saldırdı.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamaya göre; Rosh Hanikra, Şlomi, Hanita, Adamit ve Arab el-Aramshe beldeleri, saat 22.00'den itibaren "kapalı askeri bölge" ilan edildi.

GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAK

Söz konusu bölgelere giriş çıkışların da kesinlikle yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan söz konusu açıklamayla eş zamanlı Avichay Adraee de Arap medyasına yaptığı açıklamada, Hizbullah'a karşı kullanmaya hazırlık amacıyla Lübnanlıları, güneydeki ilk nehirden başlayarak Akdeniz kıyısında bulunmamaları konusunda uyardı.

LÜBNAN’DA 2 BİN 83 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

HİZBULLAH LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

YÜZLERCE KİŞİ YERİNDEN OLDU

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)