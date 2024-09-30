İsrail, Lübnan'da 41 kişiyi daha öldürdü İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Ayn ed-Delb bölgesine düzenlediği saldırıda 57 kişinin yaralandığı ve 41 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

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AA

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor.

Tıpkı Gazze'de yaptığı gibi Lübnan'da da masumları öldüren İsrail, 41 kişiyi daha hayattan kopardı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkenin güneydeki Ayn ed-Delb bölgesine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

FARKLI BÖLGELERE PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Saldırıda ilk belirlemelere göre 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 52 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ankun beldesini hedef alması sonucu 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusunun Bint Cubeyl beldesini hedef alan saldırılarında 5 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

LÜBNAN'DA DA ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

Lübnan'da Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1132'ye yükseldi.

YENİ BİR GÖÇ DALGASI BAŞLADI

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)