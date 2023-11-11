İsrail: Lübnan'da roket fırlatma noktasını vurduk İsrail ordusu, tespit edilen noktayı hava saldırısıyla vurduklarını duyurdu. Ayrıca sınırdaki İsrail askerlerine havan topu atıldığı belirtildi.

AA

İsrail ordusu, Lübnan topraklarına saldırı düzenledi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'e ateşleme yapılan roket fırlatma noktası belirlendi.

Roket fırlatma noktası vuruldu

Açıklamada, Lübnan topraklarındaki “roket fırlatma noktasının” vurulduğu belirtildi.

Söz konusu noktanın hava saldırısıyla vurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, saldırıya ilişkin görüntü de paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca sınırda İsrail ordusuna ait noktalara ve askerlere havan topu atıldığı kaydedildi.

Hizbullah-İsrail gerilimi

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldüğü açıklanmıştı.

Daha önce İsrail, Lübnan'dan yapılan atışlara karşılık topçu ateşi ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile Lübnan’ın güneyindeki hedefleri vurduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde "düşman hava aracı" saldırısına karşı uyarı sirenleri çaldığı kaydedilmişti.

İsrail topraklarına geçen hiçbir hava aracının tespit edilmediği belirtilen açıklamada, İsrail’e fırlatılan roketlerden birinin, Margaliot bölgesine doğru açık bir alana düştüğü ifade edimişti.

Topçu ateşi ve SİHA saldırısı

Saldırıya karşılık İsrail ordusunun, Lübnan'dan atışın yapıldığı noktaları topçu ateşi ve SİHA ile vurduğu aktarılmıştı.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail’e ait bir SİHA’nın Lübnan'ın sahil kesimindeki Zehrani bölgesinde bulunan meyve bahçelerinden birindeki kamyoneti hedef aldığı bildirilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)