İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini bombalıyor İsrail savaş uçakları, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi. İsrail'den yapılan açıklamaya göre Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampası hedef alındı.

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Haber Merkezi

Dünyanın gözü, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak yaptığı terör saldırısında..

İsrail'in bu saldırısında binlerce kişi yaralanırken, 25 kişi ise hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, bu kez belirlediği hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu bu kez Lübnan'da Hizbullah'a hava saldırısı düzenledi.

Lübnanlı güvenlik yetkilileri saldırıların 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en yoğun bombardımanlardan biri olduğunu söyledi.

İsrail'den yapılan açıklamaya göre Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampası hedef alındı.