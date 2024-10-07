İsrail, Lübnanlıları uyardı: Denizden uzak durun İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı donanmayla saldırı başlatacağını duyurarak Sayda kentinden itibaren balıkçı tekneleri dahil herkesi denizden uzak durmaları için tehdit etti.

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AA & Ensonhaber

İsrail, Lübnan'ı bu kez denizden vurmayı planlıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada Lübnan'ın Sayda kentinin kuzeyinde bulunan Avali Nehri hattından itibaren Lübnanlılara balıkçı tekneleri ve diğer deniz araçlarıyla denize açılmamaları konusunda acil bir uyarıda bulundu.

"DENİZE AÇILMAYIN"

İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı başlatacağı deniz operasyonunu duyurarak, bu bölgeye yaklaşan Lübnanlıları can güvenlikleri konusunda tehdit etti. Donanmanın denizden gerçekleştireceği saldırı öncesinde, bölge halkına denize çıkmamaları için uyarılar yapıldı.

İSRAİL SALDIRILARINDA 2 BİNDEN FAZLA LÜBNANLI HAYATINI KAYBETTİ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.