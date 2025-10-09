İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Gazze'deki ateşkese destek vermeyeceğim

İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkesin sağlanması için anlaşmaya vardı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bugün, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak için toplanması beklenirken, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'den kritik bir açıklama geldi.

Smotrich, Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına destek vermeyeceğini bildirdi.

"FİLİSTİNLİLERİN SERBEST BIRAKILMASINA KARŞIYIM, BU BİLE YETERLİ BİR NEDEN"

Smotrich, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasına karşı olduğunu dile getiren Smotrich, bunun bile söz konusu anlaşmaya karşı olmak için "yeterli bir neden olduğunu" savundu.

"ESİRLER SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA HAMAS ORTADAN KALDIRILMALI"

Smotrich, İsrailli esirlerin teslim edilmesi karşılığında Gazze'ye saldırıların durdurulması anlaşması olmaması ve esirler serbest bırakıldıktan sonra "Hamas'ın ortadan kaldırılmasına yönelik Tel Aviv'in çabalarını sürdürmesinden emin olmaları gerektiğini" ifade etti.

ATEŞKES ANLAŞMASINA ONAY VERMEYECEK

Aşırı sağcı Bakan, partisinin kabine üyelerinin Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına destek vermeyeceğini kaydetti.

Smotrich, anlaşmaya karşı olduğunu dile getirse de partisini koalisyon hükümetinden çekeceğine ilişkin herhangi bir sinyal vermedi.