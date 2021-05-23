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    İsrail Meclisi, Netanyahu’nun başbakan olmasını engelleyecek tasarıyı görüşecek

    Hakkında devam eden yolsuzluk davası bulunan Netanyahu'nun, koalisyon hükümetini kurarak yeniden başbakanlık koltuğuna oturmasını engelleyecek yasa tasarısı yarın Mecliste oylanacak.
    • AA
    • 23.05.2021 - 17:43
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    İsrail Meclisi, Netanyahu’nun başbakan olmasını engelleyecek tasarıyı görüşecek

    İsrail’de 2008 yılından bu yana başbakanlık görevi yürüten Binyamin Netanyahu’nun, üçüncü kez koltuğa oturmasının engellenmesi amacı ile bir adım atıldı.

    Bir milletvekili tarafından, hakkında açılmış dava bulunan bir kişinin koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin önüne geçecek yasa tasarısı hazırladı.

    MECLİS DÜZENLEME KOMİTESİNDE ELE ALINACAK

    Yerel basında yer alan haberlere göre, söz konusu yasa tasarı İsrail Meclisi tarafından görüşülecek.

    Muhalefet partilerince hazırlanan tasarı, ilk olarak Meclis Düzenleme Komitesinde ele alınacak.

    İsrail Meclisi, Netanyahu’nun başbakan olmasını engelleyecek tasarıyı görüşecek #1

    3 OYLAMADA KABUL EDİLMESİ GEREKİYOR

    Tasarının komiteden geçmesi halinde Mecliste 3 ayrı oylamada da kabul edilmesi gerekiyor.

    Tasarının kabul edilmesi durumunda hakkında devam eden bir yolsuzluk davası bulunan Netanyahu'nun yeniden koalisyon hükümeti kurması engellenmiş olacak.

    ORTAK ARAP LİSTESİ DESTEK VERDİ

    İsrail'in Kanal 12 televizyonu tarafından açıklamada, Mecliste kilit konuma sahip Ortak Arap Listesi'nin Netanyahu'nun siyasi geleceğini yakından ilgilendiren tasarıya destek vereceğini kaydedildi.

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