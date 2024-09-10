İsrail meclisinde kavga: En büyük terörist İsrail'dir Milletvekili Ayman Odeh'in İsrail meclisi Knesset'e "En büyük terörist İsrail'dir" sözleri salonda tansiyonun artmasına neden oldu.

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Haber Merkezi

İsrail'in Gazze katliamı dünyanın gözü önünde devam ediyor.

339 gündür devam eden katliamda binlerce sivil hayatını kaybediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 2 saldırıda 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 64 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

40 BİN 988 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 988’e, yaralıların sayısının 94 bin 825’e yükseldiği kaydedildi.

Katliamın boyutları arttıkça dünya çapındaki tepkilerle birlikte İsrail içinde de siyasi kriz büyüyor.

Günlerdir Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik istifa protestoları devam ederken gerilim İsrail meclisi Knesset'e de sıçradı.

"EN BÜYÜK TERÖRİST İSRAİLDİR"

Mecliste devam eden görüşmelerde söz alan Filistinli Arap Milletvekili Ayman Odeh'in sözleri meclisi karıştırdı.

Hamas ve terörizmden söz eden İsrailli milletvekillerine kürsüden cevap veren Odeh, "En büyük terörizm İsrail işgalidir" dedi.

Gerilimin bu sözlerle arttığı mecliste aşırı sağcı İsrailliler, Odeh'e saldırdı.

Odeh, görevlilerin müdahalesi ile salondan atıldı.