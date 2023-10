İsrail milletvekili Gotliv, Filistin'e karşı nükleer silah kullanılmasını istedi

ensonhaber.com

İsrail Meclisi'nden (Knesset) Filistin halkına karşı skandal bir çağrı yapıldı.

Likud Partisi'nden Tally Gotliv, Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail'in nükleer silah kullanması gerektiğini savundu.

Nükleer silah çağrısı yaptı

Gotliv, "Kuvvetlerin uygulanmasını düşünmeden önce stratejik uyarı" diye yazdığı sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

Başka bir paylaşımında Gotliv, İsrail ordusunun önüne kattığı ne varsa yıkıp geçmesi gerektiği şeklinde tepki çeken ifadelere imza attı.

Skandal ifadeler: Gazze'yi düzleştirin ve ezin

"Kötü adamla kötü olacaksın! Acıma yok! Gazze'yi düzleştirin ve ezin." şeklinde sözler sarf eden Gotliv, saldırgan tavrını paylaşımının devamında da sürdürdü:

Gazze'ye asker göndermeyi düşünmeden önce her şeyi yapın. Topçu kabiliyetimiz var. Buna çok büyük bütçeler ayırdık.



Cephaneliğimizdeki her şeyi kullanmalıyız! Askerimizin hayatı Gazze'deki her insandan daha önemli ve kıymetli.