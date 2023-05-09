İsrail, Mısır'a doğalgaz ihracatını artıracak Tel Aviv yönetimi, doğalgaz boru hatlarının genişletilmesi teklifine onay verdi. 65 kilometre uzunluğunda yeni bir hat ile yıllık 6 milyar metreküp gaz taşınacak.

AA

İsrail ile Mısır, enerji alanında ilişkileri derinleştiriyor.

Doğalgaz boru hatlarının genişletilmesi önerisine İsrail Bakanlar Kurulu onay verdi.

İsrail Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Mısır'a doğalgaz hatları genişletilecek

Açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun, ihracatı artırmak adına Mısır'a yönelik doğalgaz boru hatlarının genişletilmesi önerisini onayladığı kaydedildi.

Yeni boru hattının uzunluğunun yaklaşık 65 kilometre olacağı belirtilen açıklamada, bu ek gaz ile yılda 200 milyon şekelin (55,6 milyon dolar) yanı sıra vergi gelirinin sağlanacağı aktarıldı.

65 kilometre uzunluğunda

Yerel basında yer alan haberlere göre ise söz konusu öneri, yıllık 6 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine sahip, 65 kilometre uzunluğunda Mısır'a doğru yeni bir boru hattı inşa edilmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine Mısır'dan faz ihracı seçeneği

Söz konusu boru hattının, İsrail'den Mısır'a doğalgaz ihraç etmek için bir altyapı görevi göreceği ve böylece Rus gazına alternatif arayan Avrupa ülkelerine Mısır'dan gaz ihraç etme seçeneklerini artıracağı belirtiliyor.

Haberde, Enerji Bakanı Yisrael Katz'ın "mevcut kararın İsrail ile Mısır arasında doğalgaz alanındaki iş birliği imkanlarını artırdığı, bunun da yakında alınması gereken ihracat kararlarına hazırlık olacağı" şeklindeki açıklamalarına yer verildi.

"Bölgesel istikrarı artıracak"

Katz'ın ayrıca "iki ülke arasındaki iş birliğinin; ekonomiyi güçlendireceği, İsrail vatandaşlarının refahını ve bölgesel istikrarı artıracağı, ayrıca doğalgaz, yenilenebilir enerjiler, hidrojen ve enerji depolama alanlarının yaygınlaşması için çalışmaya devam edeceği" yönündeki ifadeleri de aktarıldı.

İsrail gazı, boru hatlarıyla Mısır ve Ürdün'e ihraç ediliyor. Ürdün, doğalgazı kendi gereksinimleri için kullanırken Mısır, sıvılaştırdıktan sonra yurt dışına yeniden ihraç ediyor.