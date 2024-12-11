İsrail olası esir takası anlaşması için Mısırlı yetkililerle görüştü

AA & Ensonhaber

İsrail'in Walla haber sitesine göre İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, üst düzey Mısırlı yetkililerle görüştü.

Haberde yetkililerin Kahire’de Hamas'la Mısır aracılığında yürütülen dolaylı ateşkes ve esir takası müzakerelerini ele aldığı belirtildi.

Ayrıca haberde ziyaretin haftalar öncesinden Mısır ile Gazze Şeridi sınırına ilişkin konuları görüşülmesi üzere planlanmıştı.

AYRINTI VERİLMEMİŞTİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, önceki gün yaptığı açıklamada Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin de dolaylı devam ettiğini kaydederek daha fazla ayrıntı vermemişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bulunduğu Philadelphi Koridoru'nu mayıs ayının sonunda tamamen kontrol altına aldığını duyurmuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki daha önce yürütülen ateşkes müzakerelerinde anlaşmazlık konusu olan Philadelphi Koridoru'ndan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusunu çekmeyi reddetmesi nedeniyle esir takası ve ateşkes anlaşması yapılamamıştı.