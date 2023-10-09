İsrail ordusu, 100 bin yedek askeri göreve çağırdı Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Conricus, askeri hareketlilikle ilgili yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki hakimiyetini sonlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, yaklaşık 100 bin yedek askeri göreve çağırdığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Jonathan Conricus, "Görevimiz, bu savaşın sonunda Hamas'ın İsrailli sivilleri tehdit edecek herhangi bir askeri yeteneğinin kalmamasını sağlamaktır." dedi.

Conricus, "Aynı zamanda Hamas'ın Gazze Şeridi'ni yönetemeyeceğinden emin olmalıyız." ifadesini kullandı.

100 bin asker göreve çağrıldı

Göreve çağrıların asker sayısından bahseden Conricus, ordu olarak 100 bin civarındaki yedek askeri çağırdıklarını söyledi.

Aynı isim, yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ın Gazze'deki hakimiyetini sona erdirmeyi hedefleyeceğini anlattı.

Saldırıyı püskürtemediler

İsrail ordusu, 7 ila 8 yerde Hamas ile savaştığını duyurdu. Askeri sözcü Richard Hecht, sınırda hâlâ çok sayıda ihlal olması nedeniyle saldırıyı püskürtmenin beklenenden uzun sürdüğünü kaydetti.

Associated Press'in aktardığına göre, Hecht, "Bu sabah daha iyi bir noktada olacağımızı düşünmüştük." dedi.

70 Hamas savaşçısı sızdı

İsrail Savunma Kuvvetleri, ordunun Hamas'tan geri alamadığı Be'eri'ye 70 savaşçının daha sızdığını duyurdu.

Bu arada İsrail, Gazze'de 1000'den fazla hedefi vurduğunu açıkladı.

7 Ekim'de başlayan saldırılar

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Ölü ve yaralıların sayısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 91'i çocuk 436 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 271 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.