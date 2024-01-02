İsrail ordusu alıkoyduğu Filistinliyi öldürdü İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlinin bir İsrail askerince öldürüldüğü bildirildi.

AA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırmaya devam ediyor.

Bu süreçte Filistinlilerden İsrail ordusu tarafından alıkonulanlar da oluyor.

Basında çıkan haberde, kimliği açıklanmayan bir Filistinlinin, Gazze'de İsrail askerlerince alıkonulduğu belirtildi.

"Hamas üyesi" olduğu öne sürülen Filistinlinin İsrail güçlerince sorgulandığı, daha sonra bölgede bulunan bir askerin gözetimine bırakıldığı ifade edildi.

Filistinliyi öldürdüler

Söz konusu askerin, alıkonulan Filistinliyi silahla ateş açarak öldürdüğü aktarıldı.

İsrail askeri polisinin, saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

İsrail askerinin, "Filistinlinin kendisine saldırdığı ve tehlikede hissettiği için silahla ateş açtığını" öne sürdüğü belirtildi.

Olay doğrulandı

İsrail ordusundan olaya ilişkin yapılan açıklamada, Gazze'de alıkonulan Filistinlinin söz konusu asker tarafından öldürüldüğü doğrulandı.

İsrail güçlerince daha önce Gazze'de bazı Filistinliler yarı çıplak alıkonulmuş, söz konusu duruma Uluslararası Af Örgütü, savaş ortamında ve işgalde işlenen insanlık dışı muamele, işkence, zorla kaybetme ve insanlık onuruna karşı saldırıların savaş suçu olduğunu belirtmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)