İsrail ordusu, Batı Şeria'da Birzeit Üniversitesi'ne baskın düzenledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, Batı Şeria'ya yönelik kanun dışı saldırıları ve yerleşim politikalarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’da, Birzeit Üniversitesi yerleşkesine baskın düzenlediği bildirildi.

TELEFONLARA EL KONULDU VE GÖREVLİLER GÖZALTINA ALINDI

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusundan bir birlik sabah saatlerinde Birzeit Üniversitesi yerleşkesini bastı. Üniversitenin 3 ana giriş kapısını kapatan İsrail askerleri, bazı fakülte ve binalarda konuşlanarak arama faaliyetleri gerçekleştirdi.

İsrail askerleri, cep telefonlarına da el koyduğu 5 güvenlik görevlisini gözaltına aldı.

BELDEDEKİ DIŞINDA 6 FİLİSTİNLİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Üniversite yönetimi, baskın nedeniyle akademik ve idari faaliyetlere ara verildiğini duyurdu.

Öte yandan İsrail askerlerinin, Birzeit beldesindeki baskınında da 6 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.