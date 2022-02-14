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    İsrail ordusu Batı Şeria'da köy bastı: 1 Filistinli öldü

    İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki köye baskını sırasında bir Filistinli genci öldürdü.
    • AA
    • 14.02.2022 - 06:01
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    İsrail ordusu Batı Şeria'da köy bastı: 1 Filistinli öldü

    Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Cenin kenti yakınındaki el-Sile el-Harisiye köyüne baskında İsrail kurşunuyla başından ağır yaralanan Muhammed Ebu Salah (17) hayatını kaybetti.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Bakanlığın açıklamasında, Filistin Kızılayı tarafından yaralandığı kaydedilen 5 kişinin sağlık durumuna dair bilgi paylaşılmadı.

    İsrail ordusu Batı Şeria da köy bastı: 1 Filistinli öldü #1

    İSRAİL ORDUSU, 4 EVİ YIKMAK İÇİN BASKIN DÜZENLEDİ

    İsrail ordusu, il-Sile el-Harisiye köyüne buldozer eşliğinde 4 evi yıkmak hedefiyle baskın düzenlemişti. Evlerin yıkılışına engel olmak amacıyla direnen Filistinli gençler ile İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanmıştı.

    İsrail ordusu Batı Şeria da köy bastı: 1 Filistinli öldü #2


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