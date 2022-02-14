- Haberler
- Dünya Haberleri
- İsrail ordusu Batı Şeria'da köy bastı: 1 Filistinli öldü
İsrail ordusu Batı Şeria'da köy bastı: 1 Filistinli öldü
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki köye baskını sırasında bir Filistinli genci öldürdü.
- AA
- 14.02.2022 - 06:01
Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Cenin kenti yakınındaki el-Sile el-Harisiye köyüne baskında İsrail kurşunuyla başından ağır yaralanan Muhammed Ebu Salah (17) hayatını kaybetti.
5 KİŞİ YARALANDI
Bakanlığın açıklamasında, Filistin Kızılayı tarafından yaralandığı kaydedilen 5 kişinin sağlık durumuna dair bilgi paylaşılmadı.
İSRAİL ORDUSU, 4 EVİ YIKMAK İÇİN BASKIN DÜZENLEDİ
İsrail ordusu, il-Sile el-Harisiye köyüne buldozer eşliğinde 4 evi yıkmak hedefiyle baskın düzenlemişti. Evlerin yıkılışına engel olmak amacıyla direnen Filistinli gençler ile İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanmıştı.