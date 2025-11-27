İsrail ordusu, Batı Şeria'da teslim olan 2 Filistinliyi öldürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail güçleri, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir evi kuşattı. Kuşatma sırasında 2 Filistinlinin İsrail askerlerince infaz edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

TESLİM OLAN FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRDÜLER

Mısır merkezli el-Gad TV tarafından yayınlanan görüntülerde, İsrail güçlerince kuşatılan evden elleri havada çıkarak teslim olan 2 Filistinli görülüyor. Cenin Mülteci Kampı yakınlarındaki Cebel Ebu Zahir bölgesinde kaydedilen görüntülerde, İsrail askerlerinin Filistinlilerden yıkılan eve tekrar girmelerini istediği kameraya yansıyor.

Filistinliler içeriye adım attıktan sonra İsrail askerleri tarafından üzerlerine ateş açıldığı görüldü.

KURBANLARIN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı, Muntasır Billah Mahmud Kasım Abdullah (26) ve Yusuf Ali Yusuf Asaisa (37) isimli kişilerin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini ve naaşlarının alıkonulduğunu duyurdu.

İSRAİL ORDUSU, SALDIRIYI DOĞRULADI

İsrail ordusu, saldırıyı doğrulayan bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, hayatını kaybeden iki kişinin Filistinli gruplarla bağlantılı olduğu ve “arandığı” iddia edildi. Kuşatmanın ardından binadan çıkan kişilere ateş açıldığı itiraf edildi.

Teslim olan iki Filistinlinin infaz edilmesine ilişkin olayın incelemeye alındığı kaydedildi.