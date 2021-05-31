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İsrail ordusu bir Filistinliyi vurdu

İsrail ordusu bir Filistinliyi vurdu

Gazze sınırından İsrail'in güneyindeki bir Yahudi yerleşim birimine girdiği gerekçesiyle sınır birimindeki güvenlik birimleri tarafından bir Filistinliye ateş açıldığı belirtildi.