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- İsrail ordusu bir Filistinliyi vurdu
İsrail ordusu bir Filistinliyi vurdu
Gazze sınırından İsrail'in güneyindeki bir Yahudi yerleşim birimine girdiği gerekçesiyle sınır birimindeki güvenlik birimleri tarafından bir Filistinliye ateş açıldığı belirtildi.
- AA
- 31.05.2021 - 01:49
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Gazze sınırından İsrail'in güneyindeki bir Yahudi yerleşim Sdei Avraham bölgesine giren bir Filistinliye ateş açıldı.
BİR YAHUDİYİ BIÇAKLADI
Filistinlinin bir Yahudi’yi bıçakladıktan sonra vurulduğu iddia edildi.
Yaralı Filistinlinin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.