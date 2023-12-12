İsrail ordusu duyurdu: 20 askerimizi yanlışlıkla öldürdük İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik kara operasyonuna başladığı 27 Ekim'den bu yana 20 askerini yanlışlıkla dost ateşiyle öldürdüğünü açıkladı.

İHA

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

18 bini aşkın sivil, bu saldırılarda hayatını kaybetti.

Hava saldırılarının ardından karadan da Gazze'ye giren İsrail ordusu, sivil katliamına devam ediyor.

Bu süreçte çatışmalara giren İsrail ordusu da ağır kayıplar verdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde kara operasyonunun başladığı 27 Ekim'den beri 105 İsrail askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

20 asker dost ateşi ile öldü

Askerlerden 20'sinin "dost ateşi" sonucu öldüğü belirtildi. 13 askerin yanlış kimlik tespiti, 2 askerin açılan ateş, 2 askerin şarapnel parçalarının isabet etmesi, 2 askerin zırhlı personel taşıyıcıların altında kalması, 1 askerin İsrail güçlerinin kör kurşunu sonucu öldüğü ifade edildi.

Gazze'de faaliyet gösteren asker çokluğu, askerler arasındaki iletişim sorunları, askerlerin yorgun olması ve kurallara dikkat etmemesinin bu tür kazalara yol açtığı aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)