İsrail ordusu duyurdu: Beyrut'taki saldırıda Hizbullah komutanlarından Surur öldü

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor...
Son yaşanan gelişmede, Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah komutanlarından Muhammed Hüseyin Surur öldürüldü.
Yaşananlara ilişkin paylaşım İsrail ordusundan geldi.
YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI
Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınlayan ordu, Beyrut'ta Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesine İsrail Hava Kuvvetlerince saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Ayrıca, açıklamada, saldırının hedefinde Hizbullah komutanlarından Muhammed Hüseyin Surur'un olduğu ve Hizbullah komutanının bombardımanda öldüğü duyuruldu.
SİHA BİRİMİNDEN SORUMLU KOMUTAN OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
Öte yandan, Surur'un Hizbullah'ın silahlı insansız hava aracı (SİHA) biriminden sorumlu komutanı olduğu iddia edildi.
İsrail ordusu, öğleden sonra Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.
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