İsrail ordusu duyurdu: Hizbullah, ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattı

İsrail ile Hizbullah arasında çatışmalar sürüyor...
Son olarak, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah’ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığı duyuruldu.
EN YOĞUN HAVA SALDIRILARINDAN BİRİ
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları Orta Doğu’da gerilimi tırmandırırken, Hizbullah İsrail’e karşı en yoğun hava saldırılarından birini gerçekleştirdi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah’ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını duyurdu.
Hizbullah’tan yapılan açıklamada ise, İsrail’e Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yapılarak, şu uyarılarda bulunuldu:
İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırması halinde Hayfa ve diğer şehirler de en az Kiryat Shmona, Metula ve diğer şehirler kadar roketlerimizin hedefi olacak.
EN AZ 135 ROKET FIRLATILDI
Hizbullah son olarak Hayfa şehri dahil İsrail'in kuzeyine en yoğun hava saldırılarından birini gerçekleştirmişti.
Bu kapsamda, İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Hizbullah’ın en az 135 roket fırlattığı kaydedilmişti.
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