İsrail ordusu Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu

İsrail ablukası altındaki Gazze'de siviller, evler, sokaklar, bankalar, tarım alanları bile bombalanırken, bu kez Fillistin'in İçişleri Bakanlığı binası saldırıya uğradı.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın birçok noktasına düzenlediği saldırılarda 130 sivil şehit oldu.

3 BİNDEN FAZLA BİNA HASAR GÖRDÜ

Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 500 yerleşim biriminin tamamen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı, 3 bin 500 yerleşim biriminin de hafif ve orta ölçekte zarar gördüğü belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VURULDU

Hava saldırılarını bugün de sürdüren İsrail güçleri F-15 savaş uçakları ile Gazze’nin batısında bulunan Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu.