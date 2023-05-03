İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırdı İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılara başladı. Bölgede patlamalar meydana geldiği bildirildi.

AA

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güney ve kuzey bölgelerindeki Filistinli gruplara ait hedefleri vurduğu ve Gazze Şeridi'nde patlamalar meydana geldiği belirtildi.

Filistinlinin ölümü sonrası atılan roketlere misilleme

Yediot Ahronot gazetesinin İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, "idari tutukluluk" uygulamasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinin ardından hayatını kaybeden Filistinli Hıdır Adnan'ın ölümüne tepki için Gazze Şeridi'nden atılan roketlere misilleme "Hamas'la karşı karşıya gelme anlamı taşısa da güçlü ve kapsamlı" olacak.

Haberde ayrıca Kahire yönetiminin, İsrail'den ateşkes için Adnan'ın naaşının teslim edilmesini istediği ancak Tel Aviv'in bunu reddettiği öne sürüldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden 30'dan fazla roket ve havan mermisinin fırlatıldığını duyurmuş, akşam saatlerinde atılan son 4 roketten birinin hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından imha edildiği, üçünün açık araziye düştüğü bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nden roketler atılmaya devam ediyor

İsrail ordu radyosu, son olarak Gazze Şeridi'nden yaklaşık 5 roketin daha atıldığının tespit edildiğini duyurdu.

Gazze çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde saldırı alarmlarının çaldığı kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail uçaklarının hedef aldığı bölgelerdeki sivil yerleşimlerin zarar gördüğünü ve bölgede farklı noktalarda yangınların çıktığını aktardı.

Hamas: Gazze'ye yönelik saldırılar hedeflerine ulaşamayacak

Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş hareketi Hamas, İsrail'in hava saldırılarının, "yeni bir gerilimi tırmandırma girişimi" olduğunu ve "hedeflerine ulaşamayacağını" belirtti.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar, halkımızı ve değerlerini savunma görevimizi yerine getirmemizi engellemeyecek ve hedeflerine ulaşamayacaktır. Bu saldırganlık, yeni bir gerilimi tırmandırma girişimidir ve buna karşı halkımızı savunmaya devam edeceğiz."

Gazze şeridinde etkin bir güç olan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları da İsrail saldırılarına karşılık verdiklerini açıkladı.

İzzeddin El-Kassam Tugayları, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, karadan havaya uçaksavar roketleriyle hedef alındığını duyurdu.

Ne olmuştu?

İsrail hapishanesinde 87 gün açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Hıdır Adnan’ın hayatını kaybetmesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roket atılmıştı.

Gazze'den atılan roketlerin yerleşim alanlarına düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı, bu kişilerden 3'ünün de Çinli işçiler olduğu kaydedilmişti.