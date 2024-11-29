İsrail ordusu Gazze’de apartmana saldırdı: 1 ölü

İHA

Lübnan’daki ateşkesin ardından Filistin’e yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu bir kez daha Gazze şehrini vurdu.

1 KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Resmi Filistin basınında yer alan haberlere göre, El Zaytun mahallesindeki 4 katlı bir apartmana hava saldırısı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre, saldırıda 1 kadın hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, bölgeye ulaşmaya çalışan yardım görevlilerini insansız hava aracı (İHA) saldırıları ile engellemeye çalıştığı bildirildi.

İSRAİL ORDUSU 4 SİVİLİ DAHA ÖLDÜRMÜŞTÜ

Günün erken saatlerinde Gazze Şeridindeki Han Yunus şehrinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir çadıra saldırı düzenleyen İsrail ordusu 4 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Saldırıda çok sayıda kişi de yaralanmıştı.