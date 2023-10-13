İsrail ordusu Gazze'de sivil konvoyu vurdu

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlatacağı kara operasyonu öncesi Filistinli siviller, güney bölgelerine doğru yola çıkarken kötü haberler gelmeye devam ediyor.
İsrail ordusu sivil konvoyu hedef aldı
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla yaralı olduğunu açıkladı.
Filistin resmi haber ajansı Wafa, saldırıyı "yeni bir katliam" şeklinde niteledi.
Haberde, İsrail güçlerinin, yerinden edilen vatandaşların Gazze'nin güneyine ulaşmak için yollara düştüğü Salahaddin ve Reşid Caddelerinde oluşturdukları 3 ayrı kafileye saldırdığı aktarıldı.
İsrail-Filistin çatışmasında son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde güneye çekilmesi yönünde duyuruda bulunduğu bildirilmişti.
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