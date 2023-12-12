İsrail ordusu, Gazze'nin karadan işgalini birçok yönde ilerletiyor İsrail ordusu, savaş uçakları, tanklar ve savaş gemileriyle Gazze'nin orta kesimindeki bölgelere yönelik bombardımanı artırdı.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas baskınını gerekçe göstererek başlattığı karşı saldırı, sivil katliam, yıkım ve işgale dönüştü.

20 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarda, 50 binden fazla kişi de yaralandı.

İşgal güneye ilerliyor, Filistinliler direniyor

Sağlık, su, elektrik ve birçok altyapının tahrip edildiği Gazze'yi 4 koldan kuşatan İsrail ordusu, sivilleri güneyi de terk etmeye zorluyor.

Bunun yanında, Şucaiye Mahallesi ve Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail ordusu ve Filistinli direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki güçlerine havadan malzeme indirdi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "son birkaç günde, Han Yunus'ta savaşan yüzlerce asker için havadan yaklaşık 7 ton lojistik malzemenin indirilmesini içeren bir lojistik sevkiyat operasyonu gerçekleştirildiği" belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sevkiyatın, Samson (C-130J Super Hercules) tipi kargo uçağından paraşüt indirilerek gerçekleştirildiği kaydedildi.

Sevkiyatın, 2006'daki İkinci Lübnan Savaşı'ndan bu yana yapılan ilk havadan indirme operasyonu olduğu vurgulandı.