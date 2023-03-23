İsrail ordusu Ramazan ayı dinlemedi, Filistinli bir genci öldürdü İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde düzenlediği baskında 1 Filistinli hayatını kaybetti.

AA

Ramazan ayının ilk gününde Filistin’de yine kan döküldü…

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinin Şufa köyünü bastı.

Yolu kapatıp, öldürdüler

Görgü tanıkları, baskın sırasında İsrail güçlerinin 25 yaşındaki Ebir İmad Ebu Hatice'yi silahla vurduğunu belirtti.

Saldırının sabahın erken saatlerinde gerçekleştiğini belirten tanıklar ayrıca askerlerin yolu araç trafiğine kapattığını söyledi.

Ramazan ayında hayatını kaybeden ilk Filistinli

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da kurşunla başından yaralanan Ebu Hatice'nin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı kaydedildi.

Ebir İmad Ebu Hatice, İsrail saldırısıyla bu yılın Ramazan ayında hayatını kaybeden ilk Filistinli oldu.

Baskınlar sıklaştı

İsrail güçleri, son aylarda sık sık Nablus ve Cenin başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınlar düzenliyor, baskınların ardından çıkan olaylar zaman zaman çatışmaya dönüşüyor.