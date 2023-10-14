İsrail ordusu: Saldırıyı genişletmeye hazırız İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi’ne düzenlenecek operasyonlara ilişkin, “Hava, deniz ve karadan ortak ve koordineli bir operasyonla saldırıyı genişletmeye hazırız” ifadelerine yer verdi.

İHA

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bugün Gazze Şeridi’ndeki sivillere verilen 10.00-16.00 saatleri arasında bölgenin güneyine geçilmesi çağrısının ardından, sürenin dolmasıyla düzenlenecek operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

Önemli bir grup operasyonların düzenleneceği belirtilen açıklamada, "Hava, deniz ve karadan ortak ve koordineli bir operasyonla saldırıyı genişletmeye hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Yüzbinlerce yedek asker hazır, teçhizat sağlanıyor

Lojistik müdürlüğünün birliklere kara harekatı için ihtiyaç duyacakları tüm teçhizatı sağlamak için çalıştığı belirtilen açıklamada, yüzbinlerce yedek askerin hazır olduğu kaydedildi. IDF taburlarının ve askerlerinin ülkenin her yerinde konuşlanmış durumda olduğu aktarılırken, "Kara operasyonuna ağırlık vererek savaşın sonraki aşamalarına hazırlık durumunu artırmaya hazırlanıyor” açıklamaları yapıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)