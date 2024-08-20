İsrail ordusu tarafından alıkonulan 23 Filistinliği özgürlüğüne kavuştu Gazzeli yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu tarafından alıkonulan 2'si kadın 23 Filistinliyi serbest bırakıldı.

AA

Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail'in kanlı saldırıları devam ediyor...

Gazze'de masumları bombalayan İsrail ordusu, saldırılardan kaçmayı başaran Filistinlileri zorla gözaltına alıyor.

Sebepsiz yere gözaltına alınan Filistinliler, götürüldükleri merkezlerde cinsel ve fiziksel şiddete uğruyor.

Gazze'de bir yerel kaynak bu konu hakkında yeni bir bilgi verdi.

ALIKONULAN FİLİSTİNLİLER SERBEST BIRAKILDI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne kara saldırısı başlattığı 27 Ekim 2023'ten bu yana alıkoyduğu Filistinlilerden bir kısmını bıraktığı duyuruldu.

Serbest bırakılan Filistinliler, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Han Yunus'a ulaştı.

PSİKOLOJİK VE SAĞLIK DURUMLARI OLUMSUZ ETKİLENDİ

Hastane kaynakları, serbest bırakılan yaklaşık 2'si kadın 23 Filistinlinin Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildiğini aktardı.

Serbest bırakılanlar arasında iki kadının da bulunduğu, psikolojik ve sağlık durumlarının kötü olduğu belirtildi.

BİRÇOK FİLİSTİNLİYE HALA ULAŞILAMADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni karadan işgale giriştiği 27 Ekim 2023'ten bu yana aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Alıkoyduğu Filistinlilerden bir kısmını serbest bıraksa da diğerlerinin akıbeti hala bilinmiyor.

İsrail ordusunun daha önce serbest bıraktığı Gazzelilerin sağlık durumlarındaki kötüleşme dikkati çekmiş ve çoğunun çeşitli işkencelere maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)