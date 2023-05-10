İsrail ordusu yine Gazze'yi vurdu İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren sükunetin hakim olduğu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı alanları vurdu. Ordunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Gazze'deki roket fırlatma alanlarının hedef aldığı savunuldu.

AA Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle iki ülke arasında gerilim tırmandı. Gazze'den İsrail yönüne roketler atıldı, İsrail ordusu da Gazze'ye havadan saldırdı. 15 Filistinli hayatını kaybetti Dün Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında 15 Filistinli hayatını kaybetti, 22 Filistinli de yaralandı. Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklandı. Bölgedeki gerilim 24 saatin ardından ateşkesle sonuçlanırken, gece saatlerinden itibaren ise bölgede sükunet hakim oldu. İsrail yine saldırdı Ancak İsrail yine durmadı. Bugün Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus bölgesinin doğusundan patlama sesleri geldi… İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Han Yunus bölgesinde saldırı hazırlığındaki roket fırlatma alanının hedef alındığı" savunuldu.