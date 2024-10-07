İsrail ordusu yine masum sivilleri hedef aldı Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Aksa Şehitleri Hastanesi avlusunda yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombalayan İsrail ordusu, aralarında çocuklar ve gazetecilerin de bulunduğu 11 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

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AA

İsrail kadınları ve çocukları hedef almaya devam ediyor...

Son olarak, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Aksa Şehitleri Hastanesi avlusunda yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı.

11 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi avlusunda yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

İsrail saldırısında yaralanan, aralarında çocuklar ve gazetecilerin de bulunduğu 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

41 BİN 870 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Filistin Kızılay'dan sağlık ekipleri, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusunda bulunan Şucaiyye Mahallesi'nde "Ebu Acve" ailesine ait evi hedef almasının ardından yaralanan çok sayıda Filistinliyi kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakletti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 870 Filistinli öldü, 97 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)