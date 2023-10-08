İsrail ordusunda alarm: Yunanistan'daki 5 bin asker geri dönecek Yedek askerleri göreve çağıran kararnamenin ardından 5 bin asker Yunanistan'dan İsrail'e taşınacak.

AA & Ensonhaber

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın saldırıları sonrası bölgede tansiyon bir kez daha yükseldi.

İsrail'e "Aksa Tufanı" adlı saldırı başlatılmasından sonra İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlemeye başladı.

5 bin İsrailli yedek askerden geri dönüş

Savaş durumuna geçen Tel Aviv yönetimi, ordudaki asker sayısını artırmak için düğmeye bastı.

Bu kapsamda, Yunanistan'da yaşayan 5 bin İsrailli yedek asker ülkelerine dönecek.

Atina'dan Tel Aviv'e 20 uçuş

Yunan basınındaki haberlerde, yedek askerleri taşımak üzere Atina'dan Tel Aviv'e 20 uçuş planlandığı belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın dün yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladığı duyurulmuştu.

'Aksa Tufanı' saldırısı

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Saldırıların bilançosu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelindeki yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.