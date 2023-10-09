İsrail ordusunda hareketlilik: Gazze sınırına yığınak yaptılar Başbakan Netanyahu kara saldırısı talepleriyle karşılaşırken, İsrail ordusunun Gazze sınırındaki varlığı arttı. Tank sevkiyatı, farklı açılardan görüntülendi.

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AA & Ensonhaber

Filistin'den yapılan saldırılar, İsrail'in savaş ilan etmesine neden oldu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi, İsrail ordusu tarafından havadan hedef alınıyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırına yığınak yaparken bölgede tansiyon giderek yükseliyor.

Filistinli grupların 7 Ekim’de başlattığı "Aksa Fırtınası" sonrası İsrail ordusunun bölgedeki hareketliliği dikkati çekiyor.

Netanyahu'ya 'kara saldırısı' çağrısı

İsrail askerlerinin, Gazze'ye karadan operasyon düzenleyebileceği konuşuluyor.

İngiltere merkezli Financial Times, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kara saldırısı konusunda taleplerle karşı karşıya kaldığını yazdı.

İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava saldırılarına devam ederken Filistinli gruplar da roket atışlarını sürdürüyor.

İsrail ordusunda dikkat çeken hareketlilik

Bölgede bunun yanı sıra İsrail ordusunun hazırlıklarındaki hareketlilik göze çarpıyor.

İsrail ordusuna ait buldozerler bölgede yeni siperler kazıyor. Bölgeye yerleştirilen top ve obüslerin namlusu Gazze'ye çevrilmiş durumda.

Tanklar Gazze sınırına gönderildi

Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelere çok sayıda İsrail askeri ve polisi konuşlandırılmış durumda.

Tanklar da belirlenen noktalara konuşlandırıldı. Devam eden sevkiyata ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Ayrıca bölgedeki bazı yollarda İsrail güvenlik güçlerinin kontrol noktaları bulunuyor. İsrail güçleri bölgede zaman zaman da devriye atıyor.

İsrail ordusu: Yahudi yerleşim birimlerinde kontrolü sağladık

Öte yandan İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde kontrolü sağladığını ancak bölgede hâlâ Filistinli silahlı unsurların bulunabileceğini belirtti.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, olası sızma girişimlerine karşı Gazze sınırını tank, helikopterler ve askeri hava araçları ile koruyacaklarını aktararak, İsrail güçlerinin Filistinli silahlı kişilerle çatışmasının şu anda "sınırlı" olduğunu dile getirdi.

Hagari, Gazze Şeridi çevresindeki 24 beldeden 15'inin boşaltıldığını, gün boyunca tahliyenin devam edeceğini ancak bölgedeki en büyük kent Sderot'un tahliye edilmeyeceğini aktardı.

Seferberliğe katılanların sayısı

Gazze'den İsrail'e 7 Ekim'den itibaren 4 bin 400 roket atıldığını kaydeden Hagari, İsrail ordusundaki 300 bin yedek askerin de 48 saat içinde seferberliğe katıldığını belirtti.