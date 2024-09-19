İsrail ordusundan Batı Şeria'da kuşatma: 3 Filistinli yaşamını yitirdi İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinin Kabatiya beldesine baskın düzenledi.

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AA

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde saldırılarını aralıksız sürdüren israil ordusu, bu kez Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinin Kabatiya beldesinde bir eve baskın düzenledi.

Burada Filistinlilere ait bir evi kuşatan İsrail özel kuvvetleri, bölgedeki İzzet Ebu er-Rab Okulu yakınlarında konuşlanarak eve ateş açtı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Roket saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca, görgü tanıklarından edinilen bilgilerde, kuşatma altındaki evin yakınında ve okulun çevresinde omuz ve dizinden gerçek kurşunla 2 kişinin yaralandığı ve askeri aracının bir kamu aracına çarpması sonucunda da 2 kişinin daha yaralandığı öğrenildi.

4 yaralının ambulans ile hastaneye nakledildiği bildirildi.

NAAŞLARI SÜRÜKLEYEREK DIŞARI ÇIKARDILAR

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada İsrail askerlerince, ekiplerinin kuşatılan eve ulaşmasının engellediği belirtildi.

Öte yandan, saldırıya ilişkin yayınlanan görüntülerde, israil askerlerinin evin çatısına çıkarak, ölen Filistinlilerin naaşlarını sürükleyerek dışarı çıkardığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)