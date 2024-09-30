İsrail ordusundan Batı Şeria'ya baskın: Çok sayıda gözaltı

İsrail ordusu, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor...
Bu kapsamda ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus, Tulkerim ve Kalkilya kentlerine baskınlar düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.
GERÇEK MERMİ KULLANILDI
Baskınlarda gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail ordusuna, Filistinli gençler ise taş atarak karşılık verdi.
Ayrıca, Nablus kenti ile Asker Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen baskınlarda İsrail askerleriyle Filistinliler arasında arbede yaşandı.
Ordu, baskın sırasında 2 Filistinliyi gözaltına aldı.
EN AZ 10 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI
Kalkilya'nın çeşitli mahallelerine düzenlenen baskınlarda dükkanlar ve evlerde arama yapılırken İsrail askerleri, Ramallah'ta da başta Silvad olmak üzere çeşitli beldelerde düzenlediği baskınlarda da Filistinlileri gözaltına aldı.
Ordu, Beytüllahim yakınlarındaki Tuku beldesindeki evlere baskın düzenleyerek en az 10 Filistinliyi daha gözaltına alırken, Cenin ve El Halil kentlerine de baskınlar düzenlendi.
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