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İsrail ordusundan Batı Şeria'ya baskın: Çok sayıda gözaltı

İsrail ordusundan Batı Şeria'ya baskın: Çok sayıda gözaltı Masum sivilleri hedef almaya devam eden İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine yaptığı baskınlarda çok sayıda dükkan ve evde arama gerçekleştirdi.