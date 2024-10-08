İsrail ordusundan Gazze Şeridin'de çok sayıda noktaya saldırı Soykırım savaşının 1'inci yılında İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine yönelik saldırıları sonrası onlarca kişi yaralanırken, 50 Filistinli de yaşamını yitirdi.

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AA

İsrail Lübnan ve Gazze'de masum sivilleri hedef almaya devam ediyor...

Son olarak, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin birçok noktasına havadan ve karadan saldırı düzenlemesi sonrası 50 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca, saldırılarda onlarca kişi de yaralandı.

TANK VE TOPLARDAN ATEŞ AÇILDI

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, orta kesimdeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan El-Furkan Camisi yakınlarındaki bir çadıra insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 3 Filistinli öldü.

Kampta başka noktalara düzenlenen 2 hava saldırısında ise 5 Filistinli öldü, 18'i yaralandı. Tank ve toplardan açılan ateş sonucu da ölen ve yaralananlar oldu.

ORDU, FİLİSTİNLİ AİLELERİN EVLERİNE SALDIRI DÜZENLEDİ

Kuzeydeki Gazze kentinden orta kesime göç etmeye çalışan bir Filistinli ise Er-Reşid Caddesi'nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu karnından ve ayağından yaralandı ve El-Avde Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazze'nin Et-Tuffah Mahallesinde Ebu Acve ailesinin evine düzenlenen saldırıda 1, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde 1, Es-Saftavi bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda da 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Kuzeydeki Beyt Lahiya kentinde El-Hulu ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

HAVA SALDIRISINDA 5 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Cibaliya Mülteci Kampındaki Ebu Şerh Kavşağında İsrail'in "Quadcopter" tipi insansız hava aracından açılan ateş sonucu 1 kadın, Bi'r en-Nace bölgesinde düzenlenen hava saldırısında ise 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Güneyde Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan kasabasına İsrail ordusunun düzenlediği topçu ateşi sonucu 1 kız çocuğu öldü, 1 kadın yaralandı.

GÖÇ HAREKETLİLİĞİ YAŞANIYOR

Abesan ve Beni Süheyla kasabaları ile El-Fuhari bölgelerine İsrail helikopterlerinden yoğun bir şekilde ateş açıldı. İsrail ordusunun tahliye çağrılarının ardından söz konusu bölgelerde yoğun bir göç hareketliliği gözlendi.

Han Yunus'un doğu ve batısındaki saldırılarda ise 16 Filistinli öldü.

Öte yandan, Refah ketinde İsrail savaş uçaklarının El-Mirac bölgesinde Ebu Maşi ailesinin evini hedef alan saldırısında 8, Hırbet el-Ades bölgesinde En-Nahhal ailesinin evine yönelik saldırıda ise 1 Filistinli öldü. El-Berki ailesinin evine düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)