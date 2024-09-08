İsrail ordusunun saldırıları sürüyor İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda aynı aileden 4 Filistinlinin öldüğü açıklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, binlerce masumu öldürdü.

40 binden fazla can kaybının yaşandığı Gazze'de durmayan İsrail, bu sefer Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Alemi bölgesine saldırı düzenlediği belirtildi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, cenazelerin Kemal Advan Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

WAFA'nın haberinde ayrıca İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey bölgelerini topçu atışıyla hedef aldığı kaydedildi.

İSRAİL'DE HALK SOKAKLARDA

İsrail'in pek çok yerinde Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması yapılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Başta Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa olmak üzere pek çok kentte on binlerce İsrailli, esir takası anlaşması yapılması için sokağa indi.

Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinden bir an evvel Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması yapmasını isteyen sloganlar attı ve dövizler taşıdı.

Tel Aviv ve Hayfa'da göstericiler bazı ana yolları trafiğe kapattı.

İsrail Kanal 12 Televizyonu, bugün düzenlenen gösterilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen en büyük gösterilerden biri olduğu bilgisini geçti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)