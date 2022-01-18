İsrail, Pegasus yazılımı ile kendi vatandaşlarını izledi

İsrail, Pegasus yazılımı ile kendi vatandaşlarını izledi

Ekonomi gazetesi Catalist'in haberinde, İsrailli yetkililerin casus yazılım programı Pegasus ile herhangi mahkeme izni ya da denetim olmaksızın İsrail vatandaşlarını izlediği belirtildi.

İsrail polisinin, NSO Group'un telefonların izlenmesini sağlayan tartışmalı casus yazılım programı Pegasus ile devlet görevlileri, iş adamları ve protesto gruplarının aralarında yer aldığı İsrail vatandaşlarını izlediği belirtildi.

İsrail ekonomi gazetesi Catalist'in haberine göre, İsrail polisi söz konusu yazılımı muhalif protesto gruplarını izlemek için, mahkeme izni veya başka bir denetim olmaksızın kullandı.

Ayrıca, İsrail polisinin 2013 yılında sistemi satın aldığı, 2015 yılında İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'te (Şabak) üst düzey bir görevden polis teşkilatının başına gelen Roni Alshech zamanında kullanımını genişlettiği aktarıldı.

Polisin Alshech döneminde, siber güvenlik teşkilatını da güçlendirdiği paylaşıldı.

TELEFONLARDAN BİLGİ SIZDIRILDI

Habere göre, İsrail polisi, Pegasus yazılımı ile herhangi bir suça karışmamış ancak izlenmesinin başka bir soruşturmayla ilgili delilleri ortaya çıkartabilecek bilgilere ulaşma imkanı sağlayacak devlet çalışanlarını dinledi.

Aynı şekilde, polisin, bir cinayetle ilgili bir gazeteciye katilin kim olduğunu bildiğini söyleyen iş adamı ile eski Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı protestoların önde gelen isimleri gibi birçok İsrail vatandaşını mahkeme kararı olmaksızın izlediği ve telefonlarından bilgi sızdırdığı belirtildi.

İSRAİL VATANDAŞLARINA YÖNELİK KULLANIM İLK KEZ GÜNDEMDE

Haberde, Pegasus'un daha önceden İsrail devleti tarafından Filistinli yetkililere, sivil toplum örgütlerine karşı kullanıldığının ortaya çıktığı, ancak İsrail vatandaşlarına karşı kullanımının ilk kez gündeme geldiği eklendi.

İsrail polisinin, kullandığı başka bir yazılımın fiziksel olarak ellerinde bulunan telefondan bilgi alabildiğini ancak bunu bir mahkeme kararının ardından yapabildiği, Pegasus programıyla, polisin yüksek rütbelilerden gelen emirlerle telefonlara sızdığına dikkat çekildi.

SORUŞTURMALARDA İSTİHBARAT KAYNAĞI ÖRTBAS EDİLDİ

Polisin, soruşturmalarda Pegasus yazılımından elde ettiği istihbaratın kaynağını "örtbas ettiği" başka bir araçla elde edilmiş gibi gösterdiği kaydedildi.

İsrail'in Pegasus yazılımını dünya genelinde satarken, İsrail vatandaşlarına karşı kullanımının yasak olduğunu ön şart olarak sunduğu haberde hatırlatıldı.

POLİS'TEN "SINIRLAR ÇERÇEVESİNDE HAREKET ETTİĞİ" SAVUNMASI

NSO Group, iddialara yönelik açıklamasında, "mevcut veya potansiyel müşteriler hakkında beyanda bulunmadıklarını, sattıkları sistemleri kendileri işletmediklerini, uygulandıkları hedefler veya elde edilen içerik hakkında bilgi sahibi olmadıklarını" savundu.

NSO Group, şirketin ürünlerini lisans dahilinde, "ulusal güvenlik veya kanun uygulayıcı teşkilatlara kendi ülkelerindeki kanunlara ve mahkeme emirlerine uygun biçimde kullanılmak üzere sattıklarını" iletti.

Konuya ilişkin Catalist'e açıklama yapan İsrail polisi ise haberin doğru olmadığını, faaliyetlerini mahkeme kararı ve ilgili kurumların çizdiği sınırlar çerçevesinde gerçekleştirdiği yanıtını verdi.

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus isimli casus yazılımın dünyada çeşitli ülkelere satıldığı geçen yıl ortaya çıkmıştı. Bu ülkelerin muhalifleri, avukatları, gazetecileri ve düşmanlarını dinlemek için söz konusu yazılıma başvurduğunun açıklanması skandalın büyümesine yol açmıştı.

İsrail'in de yazılımı Filistinli yetkililer ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını dinlemek için kullandığı gün yüzüne çıkmıştı. Şirket, ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.