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    İsrail petrol boru hattına ait petrol tankında yangın

    İsrail petrol boru hattına ait petrol tankında yangın

    Filistin'den düzenlenen roket saldırılarında isabet alan Trans-İsrail petrol boru hattına ait petrol tankında yangın çıktı.
    • İHA
    • 11.05.2021 - 23:01
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 23:24
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    Geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinlilere saldıran İsrail polisi, zulmünü sürdürüyor.

    İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor.

    GAZZE'DEN ATILAN ROKET PETROL TANKINA İSABET ETTİ

    Gazze'den İsrail'e yapılan son roket saldırıları, Trans-İsrail petrol boru hattına ait petrol tankı isabet etti.

    PETROL TANKI ÇAYIR ÇAYIR YANDI

    İsrail'in Eilat-Ashkelon petrol boru hattına ait petrol tankı çayır çayır yandı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. O anlar ise, kameraya yansıdı.

    Gazze'den İsrail'e atılan füzelerden biri, Trans-İsrail petrol boru hattını vurdu

    İsrail petrol boru hattına ait petrol tankında yangın #1

    İsrail petrol boru hattına ait petrol tankında yangın #2

    İsrail petrol boru hattına ait petrol tankında yangın #3

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