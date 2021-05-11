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İsrail petrol boru hattına ait petrol tankında yangın
Filistin'den düzenlenen roket saldırılarında isabet alan Trans-İsrail petrol boru hattına ait petrol tankında yangın çıktı.
- İHA
- 11.05.2021 - 23:01
- Güncelleme : 11.05.2021 - 23:24
Geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinlilere saldıran İsrail polisi, zulmünü sürdürüyor.
İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor.
GAZZE'DEN ATILAN ROKET PETROL TANKINA İSABET ETTİ
Gazze'den İsrail'e yapılan son roket saldırıları, Trans-İsrail petrol boru hattına ait petrol tankı isabet etti.
PETROL TANKI ÇAYIR ÇAYIR YANDI
İsrail'in Eilat-Ashkelon petrol boru hattına ait petrol tankı çayır çayır yandı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. O anlar ise, kameraya yansıdı.
Gazze'den İsrail'e atılan füzelerden biri, Trans-İsrail petrol boru hattını vurdu