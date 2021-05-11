Filistin'den düzenlenen roket saldırılarında isabet alan Trans-İsrail petrol boru hattına ait petrol tankında yangın çıktı.

Geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinlilere saldıran İsrail polisi, zulmünü sürdürüyor.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor.

GAZZE'DEN ATILAN ROKET PETROL TANKINA İSABET ETTİ

Gazze'den İsrail'e yapılan son roket saldırıları, Trans-İsrail petrol boru hattına ait petrol tankı isabet etti.

PETROL TANKI ÇAYIR ÇAYIR YANDI

İsrail'in Eilat-Ashkelon petrol boru hattına ait petrol tankı çayır çayır yandı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. O anlar ise, kameraya yansıdı.

Gazze'den İsrail'e atılan füzelerden biri, Trans-İsrail petrol boru hattını vurdu