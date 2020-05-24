İsrail polisi bayram namazı kılan Filistinlilere saldırdı

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Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın El-Esbat Kapısı önünde bayram namazını kılmak için bir araya gelen Filistinlilere, İsrail polisi müdahalede bulundu.

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, salgının yaşandığı ülkelerde Ramazan Bayramı buruk geçiyor.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerle birlikte bazı ülkelerde bayram namazı kılındı.

İSRAİL POLİSİ NAMAZ KILAN FİLİSTİNLİLERE SALDIRDI

Filistinliler Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın El-Esbat Kapısı önünde bayram namazını kılmak için bir araya geldi.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, İsrail polisinin El-Esbat Kapısı önünde bayram namazını kılan Filistinlilere copla saldırdığı ve çok sayıda Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle 22 Mart'ta ibadete tamamen kapatılan Mescid-i Aksa'nın, bir hafta sonra açılacağı duyuruldu.

İsrail polisi, Filistinlilere saldırdı