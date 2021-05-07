İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı. Saldırıda 205 kişi yaralandı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi'nde namaz kılan cemaate saldırıda bulundu.

İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi’nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.

İSRAİL, CEMAATE ACIMASIZCA SALDIRDI

Öte yandan Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı.

Yoğun bir şekilde çevrede konuşlanan polis, Eski Şehir kapılarından kontrollü bir şekilde geçişlere izin verdi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı VİDEO

205 KİŞİ YARALANDI

Filistin Kızılay’ından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif’te yaşanan olaylarda 205 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.

Ayrıca Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilimin devam ettiği öğrenildi.