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    İsrail polisi, Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere saldırdı

    Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda toplanmak isteyen Filistinlilere, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale edildi.
    • AA
    • 18.05.2021 - 15:24
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 15:44
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    İsrail polisi, Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere saldırdı

    İsrail'in Filistin halkına zulmü 9'uncu gününde de devam ediyor.

    Gazze Şeridi’ne saldırıları protesto etmek amacıyla Şam Kapısı’nda toplanmak isteyen Filistinli gençler, İsrail polisi tarafından engellendi.

    PLASTİK MERMİLERLE SALDIRDILAR

    Polisler, kalabalığı dağıtmak için ses bombası ve plastik mermi kullandı. Toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) tazyikli pis su sıkıldı.

    3 KİŞİYE GÖZALTI

    Bir kişiyi plastik mermiyle yaralayan polisler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

    İsrail polisi, Şam Kapısı nda toplanan Filistinlilere saldırdı #1

    İsrail polisi, Şam Kapısı nda toplanan Filistinlilere saldırdı #2

    İsrail polisi, Şam Kapısı nda toplanan Filistinlilere saldırdı #3

    İsrail polisi, Şam Kapısı nda toplanan Filistinlilere saldırdı #4

    İsrail polisi, Şam Kapısı nda toplanan Filistinlilere saldırdı #5

    İsrail polisi, Şam Kapısı nda toplanan Filistinlilere saldırdı #6

    İsrail polisi, Şam Kapısı nda toplanan Filistinlilere saldırdı #7

    İsrail polisi, Şam Kapısı nda toplanan Filistinlilere saldırdı #8

    İsrail polisi, Şam Kapısı nda toplanan Filistinlilere saldırdı #9

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