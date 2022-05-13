İsrail güçleri, vurarak öldürdüğü Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh'in cenaze konvoyuna saldırıda bulundu.

Filistinli gazeteci Shireen Abu Akleh, geçtiğimiz çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail saldırısına ilişkin haber yaptığı sırada İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Filistin bayraklı tabutu taşıyan konvoya saldırdılar

İsrail polisi, cenaze konvoyunun geçtiği yollarda araçların ve yayaların girişlerini engellerken, Filistin bayrağına sarılı tabutu taşıyan konvoya saldırdı.

Öldürülen gazetecinin fotoğrafının asılması da engellendi

İHA'ya göre polis, konvoya göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, gençlerin Abu Akleh'in fotoğrafını kilisenin dış duvarlarına asmaları da engellendi.

İsrail polisinden gazeteci Abu Akleh'in cenaze konvoyuna saldırı VİDEO

