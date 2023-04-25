İsrail polisinden Türk vatandaşına zorbalık: Mescid-i Aksa'da gözaltına aldılar Rahmet Mescidi yakınlarında Kur'an-ı Kerim okuyan 24 yaşındaki Mutlu, İsrail ekiplerinin hedefi oldu. Gözaltına alınan Mutlu, zorla Aksa dışına çıkarıldı.

AA

İsrailli güvenlik güçleri, yine uyguladığı şiddetle konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'ya kanlı baskınlar düzenleyen İsrail polisi, bu kez bir Türk vatandaşını hedef aldı.

Mescid-i Aksa'da İsrail zorbalığı

Fanatik Yahudi yerleşimciler, sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi koruması altında baskın düzenledi. İsrail polisi, fanatik Yahudileri gruplar halinde Aksa'ya aldı.

Kur'an-ı Kerim okuyan Türk vatandaşını hedef aldılar

Arkadaşlarının aktardığına göre 24 yaşındaki Özgecan Mutlu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Aksa içindeki Rahmet Mescidi yakınlarında Kur'an-ı Kerim okuyordu.

İsrail polisi, Mutlu'yu oradan uzaklaştırmak için Türk kadının çantasını aldı.

İsrail polisleri gözaltına aldı

Polis elinde çantayla, Aksa'nın Esbat Kapısı'na doğru ilerleyerek Mutlu'yu dışarı çıkarmaya çalıştı.

Bir süre çantasının peşinden giden Mutlu, daha sonra Aksa'nın içine geri gelmeye çalıştığı sırada birkaç polis memuru tarafından gözaltına alınarak Aksa dışına çıkarıldı.

İsrail polis sözcülüğü, olaya ilişkin soruları henüz yanıtlamadı.