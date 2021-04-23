İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 105 kişi yaralandı

Filistinliler, Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplandı.



Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için TOMA ile atlıları devreye soktu.

SES BOMBASI KULLANILDI

TOMA’lardan Filistinlilerin üzerine foseptik suyu sıkılırken, İsrail polisi kalabalığı dağıtmak için ses bombaları da kullandı.

Öte yandan polis aşırı sağcı Yahudilerin Eski Şehir çevresine ulaşmasına izin vermedi.



İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudileri de ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla dağıtmaya çalıştı, bazılarını gözaltına aldı.

105 KİŞİ YARALANDI

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde yaralanan Filistinli sayısının 105’e yükseldiği belirtildi.

Filistin Kızılayı Sözcüsü Ata Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin müdahalesinde plastik mermi kullandığı ve yaralanmaların büyük çoğunluğunun plastik mermi kaynaklı olduğunu vurguladı.

FİLİSTİNLİLER VE YAHUDİLER ARASINDA KAVGA

Kudüs’ün farklı bölgelerinde Filistinliler ile Yahudiler arasında kavga yaşandı.



Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Yahudiler ile Filistinlilerin birbirlerine darbettikleri ve taşladıkları görüldü.



İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.



Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı’da toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.