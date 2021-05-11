İsrail polisinin ters kelepçe taktığı genç kızın korkutamazsınız bakışı

İsrail polisinin zulmüne karşılık gülümseyerek karşılık veren Mariam Afifi, serbest bırakıldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sırasında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenen Mariam Afifi'nin ters kelepçe takılırken gülümsemesi direnişin sembollerinden biri haline geldi.

"ZAYIF OLDUKLARINI GÖSTERDİLER"

Serbest bırakıldıktan sonra Instagram üzerinden bir canlı yayına katılan Afifi, İsrail askerlerine neden bir kıza yardım etmeye çalıştığı için kendisine bu kadar öfkeli olduklarını sorarak, "Eğer öfkeliyseniz, zayıf olduğunuzun bilincindesinizdir. Orada gülümserken benim durumum işte buydu. Umurumda değildi öfkeleri, hiç korkmadım. Çünkü bana tavrı onun ne kadar zayıf olduğunu gösterdi. Ben güçlü olduğuma inanıyorum. Çünkü doğru tarafta olduğumu, haklı bir davayı savunduğumu biliyorum." dedi.

Filistinli kadının korkutamazsınız bakışı VİDEO

"GÜÇLÜYÜM VE GERÇEKTEN KORKMUYORUM"

Afifi, gülümsediğinde kameraları hiç görmediğini belirterek şöyle devam etti: "Benim tarafımda orada sadece protestocuları, birlikte protesto yaptığım insanları görüyordum. Onlara bakıyordum ve tanıdığım kişilere gülümsüyordum. Yani orada gülümsemek benimle birlikte olanlara, 'Ben iyiyim, korkmuyorum, güçlüyüm ve gerçekten korkmuyorum. Ben buradaki en güçlü kişilerdenim. Çünkü yaptığım ve inandığım şey doğru olan.' deme şeklimdi. Bunun insani bir olay olduğunu biliyorum. Dünyanın hiçbir yerinde kimse, 'Evinden çık. Çünkü ben burada yaşamak istiyorum' diyen birini kabul etmez. İşte bu yüzden bu insanlığı ilgilendiren bir olay. Herkes bunu bilmeli. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok. Siz kabul eder miydiniz?"