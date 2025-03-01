İsrail, ramazanın ilk gününde ateşkesi bitirmeye yönelik tutumunu sürdürüyor

AA

İsrail devlet televizyonu KAN ve diğer yayın organlarına göre, Tel Aviv yönetimi, mevcut şartlarda Gazze Şeridi'nden çekilmeden ateşkes anlaşmasının birinci aşamasını uzatmak istiyor.

Hükümet, bu tutumuyla birinci aşamada Gazze'den daha fazla İsrailli esirin serbest bırakılmasını hedefliyor.

"NETANYAHU, GAZZE'YE YENİDEN SAVAŞ AÇMANIN YOLARINI ELE ALACAK"

Arabulucu ülkeler Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının devamı için çabalarını sürdürürken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise Gazze'ye savaşı yeniden başlatma imalarıyla ateşkes anlaşmasına dair telefonda istişare görüşmeleri yaptığı aktarıldı.

İsrail medyası, Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesi sürdürme veya bitirme konusunda İsrailli yetkililerle acil telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Maliye ve Savunma bakanlarının da aralarında bulunduğu İsrailli üst düzey siyasi ve güvenlik yetkilileriyle istişarelerin yapıldığı aktarıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun üst düzey yetkililerle yaptığı istişarelerin önemine binaen görüşmelerin "kırmızı hatla" gerçekleştirildiğine işaret etti.

Haberde, Netanyahu'nun İsrailli yetkililerle "Gazze'ye yeniden savaş açmanın yollarını ele alacağı" ifade edildi.

İsrail ordusunun, Gazze'ye saldırıları 2 hafta içinde tekrar başlatabilecek çapta hazırlık yaptığı öne sürüldü

Israel Hayom gazetesinin ismini açıklamayan üst düzey İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun iki hafta içinde Gazze'ye saldırıları tekrar başlatabileceği belirtildi.

"İSRAİL ORDUSU UNSURLARI TERKETTİKLERİ MEVİZELERE GERİ DÖNECEK"

"Ordunun hazırlıkları, iki hafta içinde önceki duruma geri dönülmesini mümkün kılıyor. Buna kuzeye dönen (Filistinli) nüfusun insani bölgeye geri taşınması da dahil." ifadelerini kullanan İsrailli yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail ordusu unsurları, Netzarim Koridoru boyunca terk ettikleri mevzilere geri dönecek ve şimdiye kadar (insani yardımlar kapsamında) giren konteyner evler büyük ihtimalle askerlerin barınması için kullanılacak veya imha edilecek."

Bunun, İsrail’in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasını müzakere etmeyeceği anlamına gelmediğini öne süren İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin saldırılarını sona erdirmek için Gazze'de silahlı unsur bırakılmaması, Hamas'ın bölgedeki yönetiminin sona erdirilmesi ve hareketin liderlerinin Gazze Şeridi'nin dışına çıkartılması gibi şartlar öne süreceğini savundu.

Üst düzey İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin şu an için Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasını uzatmaya odaklandığını da aktardı.

"ESİR TAKASI AĞIR BİR BEDELLE GELDİ"

İsrailli yetkili, Gazze'de çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara" ile bu yıl 19 Ocak'ta yürürlüğe giren Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının tamamlanan ilk aşamasıyla birlikte İsrailli pek çok esirin geri getirildiğini belirtti.

İsrailli yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"Esir takası ağır bir bedelle geldi, ancak ateşkes boyunca Gazze Şeridi'nde atılan tüm adımlar geri alınabilir. İkinci aşama ise savaşın sona erdiğinin ilan edilmesiyle ilgili ve Gazze'de olan her şey geri döndürülemez olacaktır."

İSRAİL'İN ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASININ İLK AŞAMASINI UZATMAK İSTEDİĞİ İDDİASI

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 15 ay boyunca düzenlediği saldırıları iki hafta içinde tekrar başlatabilecek şekilde hazırlık yaptığı iddia edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail müzakere heyetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında müzakereler için dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği duyurulmuştu.

Açıklamada müzakerelerin hangi konuda yürütüleceğine ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin ikinci aşamaya geçmek istemediğini ve Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması sürecek şekilde birinci aşamayı uzatmak istediğini öne sürmüştü.

Öte yandan Hamas'tan bugün yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının sona erecek olması üzerine ikinci aşamaya geçilmesi için arabuluculara İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona erecek.