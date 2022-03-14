İsrail: Rusya'ya yaptırımları atlatma rotası olmayacağız

Lapid, saldırılar nedeniyle Rusya'yı kınadıklarını söyledi. İsrailli Bakan, Moskova'ya yaptırımlara değindi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Slovakya'da Ivan Korcok ile bir araya geldi.

İkilinin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı ve Moskova'ya yönelik yaptırımlar vardı.

"RUSYA'YI KINIYORUZ"

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Lapid, Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa ilişkin Lapid, "İsrail Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınıyor ve savaşın son bulması çağrısı yapıyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal etmenin ve sivil nüfusa karşı saldırıların meşru bir gerekçesi yoktur." iifadelerini kullandı.

İsrail'in, ara buluculuk çabalarına yardımcı olmak için "elinden gelen her şeyi yapacağını" kaydeden Lapid, "Bu trajedinin devam etmesini önlemek için en büyük müttefikimiz ABD ve Avrupalı dostlarımızla birlikte çalışıyoruz." dedi.

"İSRAİL YAPTIRIMLARI ATLATMANIN ROTASI OLMAYACAK"

Lapid, "İsrail, ABD ve diğer Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları atlatmanın rotası olmayacak. Dışişleri Bakanlığı; İsrail Bankası, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Hava Meydanları İşletmesi, Enerji Bakanlığı ve diğer ortak kurumlarla birlikte konuyu koordine ediyor." diye konuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Slovakya temasları kapsamında Başbakan Zuzana Caputova ile de bir araya gelecek.