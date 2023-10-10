İsrail saldırılarında 143'ü çocuk 704 Filistinli can verdi İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları sırasında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldi.

AA & Ensonhaber

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ve Batı Şeria'daki olaylarda 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 704'e yükseldiğini, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğunu açıkladı.

İsrail saldırılarında kasıtlı olarak ambulansların hedef alındığı ifade edilen açıklamada hava saldırıları sebebiyle Gazze'deki Beyt Hanun Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Batı Şeria

Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Batı Şeria'ya bağlı el-Halil kentinin kuzeyindeki Arrub mülteci kampında Muhammed Macid İbrahim Hammad (20) adlı bir gencin İsrail kurşunuyla yaralandığı ve hastanede hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bakanlık bu son ölüm haberiyle 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da ölen Filistinlilerin sayısının 18'e yükseldiğini aktarmıştı.